1 что такое сословия? чем различалось положение разных сословий и что в них было общего? 2 почему рост богатств католической церкви стал угрожать её авторитету? какими средствами папы римские восстанавливали своё положение в об...
История
1 что такое сословия? чем различалось положение разных сословий и что в них было общего? 2 почему рост богатств католической церкви стал угрожать её авторитету? какими средствами папы римские восстанавливали своё положение в обществе? 3 кого называли еретиком? как церковь боролась с еретиками? 4 какие изменения в отношения востока и запада внесли крестовые походы? пожалуйста очень нужна и срочна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сословие - это общественная группа, социальная прослойка, члены которой заняты определённым видом деятельности. Положение сословий отличалось уровнем благосостояния, положением в обществе (припривилегированным или непривилегированным), сферой деятельности Еретик - последователь ереси Боролись отречением от церкви Крестовые походы привели к охлаждению внешнеполитических отношений между христианскими и мусульманскими странами
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