1 что такое сословия? чем различалось положение разных сословий и что в них было общего? 2 почему рост богатств католической церкви стал угрожать её авторитету? какими средствами папы римские восстанавливали своё положение в об...

История

1 что такое сословия? чем различалось положение разных сословий и что в них было общего? 2 почему рост богатств католической церкви стал угрожать её авторитету? какими средствами папы римские восстанавливали своё положение в обществе? 3 кого называли еретиком? как церковь боролась с еретиками? 4 какие изменения в отношения востока и запада внесли крестовые походы? пожалуйста очень нужна и срочна

Автор: Гость