Представить число 16 как сумму некольких одинаковых чисел разными способами
Математика
Представить число 16 как сумму некольких одинаковых чисел разными способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8+8=16 4+4+4+4=16 2+2+2+2+2+2+2+2 = 16 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 = 16
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Геометрия
Один із кутів утворених при перетині двох прямих дорівнює 135 визначити решту куті?? і кут між прямими
Математика
Запиши, число которое: а) в 8 раз больше разности чисел а и 7; б) в 5 раз меньше суммы чисел а и 18; в) на 4 больше, чем частное чисел а и 12...
Математика