Как жили первые люди пооденочки семьями групами по 3 чел
Окружающий мир
Как жили первые люди пооденочки семьями групами по 3 чел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семьями это называлось "родовые общины"
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