Найти НОК и НОД чисел: а) 180 и 120 б) 280 и 360 в) 48 и 72
Математика
Найти НОК и НОД чисел: а) 180 и 120 б) 280 и 360 в) 48 и 72
Ответ(ы) на вопрос:
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НОД а)60 б)40 в)24 НОК а)360 б)2520 в)144
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