Как будет по английски во множественном числе: слон, жираф, оазис и пирамида?
Английский язык
Как будет по английски во множественном числе: слон, жираф, оазис и пирамида?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Elephants are the best of the year and
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