Один із кутів утворених при перетині двох прямих дорівнює 135 визначити решту куті?? і кут між прямими
Геометрия
Один із кутів утворених при перетині двох прямих дорівнює 135 визначити решту куті?? і кут між прямими
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Якщо один кут = 135 градусів то інший кут буде також 135 градусів як вертикальний. Тоді 135+135=270 градусів 360-270=90 градусів 90:2=35 градусів Кут між прямими буде тупим
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