1.что в гору (не)вкатить, в решете (не)удержать и в руках(не)унести? 2.Он и пляшет,и поет, и гудит,как самалет. он бежит бегом, он жужжит жуком. Какие служебные части речи употреблены в загадках?

Русский язык
1.что в гору (не)вкатить, в решете (не)удержать и в руках(не)унести? 2.Он и пляшет,и поет, и гудит,как самалет. он бежит бегом, он жужжит жуком. Какие служебные части речи употреблены в загадках?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не вкатить, не удержать, не унести; Ответы:  1-ВОДА,2-ИНЕЙ,3-РАДУГА. 2-ВОЛЧОК.
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