1.что в гору (не)вкатить, в решете (не)удержать и в руках(не)унести? 2.Он и пляшет,и поет, и гудит,как самалет. он бежит бегом, он жужжит жуком. Какие служебные части речи употреблены в загадках?

Русский язык

1.что в гору (не)вкатить, в решете (не)удержать и в руках(не)унести? 2.Он и пляшет,и поет, и гудит,как самалет. он бежит бегом, он жужжит жуком. Какие служебные части речи употреблены в загадках?

Автор: Гость