1. Для питания животные организмы... А) используют готовые органические вещества Б) поглощают углекислый газ В) образуют органические вещества 2. Все функции живого организма выполняет клетка... А) многоклеточного организм...

Биология

1. Для питания животные организмы... А) используют готовые органические вещества Б) поглощают углекислый газ В) образуют органические вещества 2. Все функции живого организма выполняет клетка... А) многоклеточного организма Б) простейшего В) любого живого организма 3. Сократительные вакуоли необходимы... А) для пищеварения Б) для газообмена В) для удаления избытка воды с продуктами обмена веществ 4. Животные передвигаются, так как... А) добывают готовые органические вещества Б) все они хищники и ищут жертву В) они ищут освящённые места 5. Эвглену зеленую называют "переходной" формой, потому что она... А) состоит из одной клетки Б) имеет жгутик, хлоропласты В) дышит в воде жабрами 6. Простейшие обитающие в воде дышат ... А) атмосферным кислородом Б) растворенным в воде углекислым газом В) растворенным в воде кислородом 7. Наличие какого из перечисленных признаков присуще одновременно и амёбам и инфузориям? А) сократительная вакуоль Б) реснички В) два ядра разного размера 8. Инфузория-туфелька передвигается с помощью... А) жгутика Б) ресничек В) ложноножек 9. Наиболее сложное строение из простейших имеют: А) эвглена зелёная Б) амёба В) инфузории 10. Возбудители какой из названных болезней принадлежат к типу простейших? А) чума Б) малярия В) холера 11. Считают, что простейшие произошли от древних... А) корненожек Б) жгутиковых В) инфузорий 12. Первые организмы нашей планеты... А) возникли на суше Б) возникли в море, были одноклеточными и могли расти и размножаться В) пришли из космоса 13. При наступлении неблагоприятных условий среды простейшие образуют... А)цисту Б) спору В) погибают 14. В каком случае правильно перечислены классы простейших: А) амёбы-инфузории-жгутиконосцы Б) саркодовые-жгутиконосцы-ресничные инфузории В) саркодовые-амёбы-фораминиферы-кокцидии 15. Переваривание пищи у амёбы происходит в: А) сократительной вакуоли Б) глотке В) пищеварительной вакуоли 16. Кишечнополостные - это... А) одноклеточные организмы Б) двухслойные животные В) трехслойные животные 17. Стрекательные клетки характерны... А) только для гидры Б) для всех кишечнополостных В) только для актиний 18. Процесс почкования у гидры - это... А) форма полового размножения Б) рост гидры В) форма бесполого размножения 19. Раздражимостью называют... А)свойство организма отвечать на воздействие среды изменением своей деятельности Б) действие раздражителя В) захват добычи хищником 20. Способы размножения коралловых полипов. А) половой Б) почкование В) и то, и другое 21. Животные с радиальной (лучевой) симметрией А) активно передвигаются Б) малоподвижные или сидячие В) имеют правую и левую стороны 22. Ответную реакцию на раздражение осуществляемую нервной системой, называют... А) раздражимостью Б) движением В) рефлексом 23. Важную роль при движении гидры играет... А) мускульное волоконце Б) стрекательная нить В) пищеварительная клетка 24. В половом процессе участвуют... А) только женские гаметы Б) клетки внутреннего слоя В) мужские и женские половые клетки 25. Оплодотворение - это процесс... А) почкования Б) слияния мужской и женской гамет В) регенерации 26. Гаметами называют... А) клетки тела гидры Б) мужские и женские половые клетки В) только мужские половые клетки 27. При регенерации тела гидры новые нервные клетки образуются из... А) промежуточных клеток Б) кожно-мускульных клеток В) стрекательных клеток 28. Выберите правильно указанный путь нервного импульса (рефлекторную дугу): А) передача возбуждения - восприятие возбуждения - ответ Б) восприятие раздражения - ответ - передача возбуждения В) восприятие раздражения - передача возбуждения - ответ 29. Половое размножение гидр происходит... А) весной Б) осенью В) летом

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