1) Для вещества:2,3-диметилпентана напишите формулу одного гомолога и назовите его 2)Для вещества 3,4,4-триметилгептана напишите формулу одного изомера и назовите его

Химия

1) Для вещества:2,3-диметилпентана напишите формулу одного гомолога и назовите его 2)Для вещества 3,4,4-триметилгептана напишите формулу одного изомера и назовите его

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