1) Для вещества:2,3-диметилпентана напишите формулу одного гомолога и назовите его 2)Для вещества 3,4,4-триметилгептана напишите формулу одного изомера и назовите его
Химия
1) Для вещества:2,3-диметилпентана напишите формулу одного гомолога и назовите его 2)Для вещества 3,4,4-триметилгептана напишите формулу одного изомера и назовите его
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) СH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-CH2-CH2-CH3 Изомеры: CH3-C(CH3)2-CH(CH3)-C(CH3)2-CH2-CH3 (2,2,3,4,4-пентаметилгексан) 1) 2,3-диметилпентан CH3-CH - CH-CH2-CH3 | | CH3 CH3 гомологи: C6H14 гексан,С8Н18 октан
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