Помогите пожалуйста не могу ответить на вопрос по Культуре Башкортостана 7 класс ??опрос такой; Сподвижники Ямельяна Пушкарёва, активные участники Крестьянской войны 1773-1775гг

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Помогите пожалуйста не могу ответить на вопрос по Культуре Башкортостана 7 класс ??опрос такой; Сподвижники Ямельяна Пушкарёва, активные участники Крестьянской войны 1773-1775гг

Автор: Гость