А) 8,6 + ( 18 - 9,7) - (3,65 + 10,4) б) 30 - ( 25,48 - 5,4 + 0,6) + 1,09 в) 17,24 - ( 0,25 + 8,75) - (4,7 + 0,35) г) 20 - 6,78 - ( 10 - 0,023 ) + 0,22

Математика

А) 8,6 + ( 18 - 9,7) - (3,65 + 10,4) б) 30 - ( 25,48 - 5,4 + 0,6) + 1,09 в) 17,24 - ( 0,25 + 8,75) - (4,7 + 0,35) г) 20 - 6,78 - ( 10 - 0,023 ) + 0,22

Автор: Гость