А) 8,6 + ( 18 - 9,7) - (3,65 + 10,4) б) 30 - ( 25,48 - 5,4 + 0,6) + 1,09 в) 17,24 - ( 0,25 + 8,75) - (4,7 + 0,35) г) 20 - 6,78 - ( 10 - 0,023 ) + 0,22
Математика
А) 8,6 + ( 18 - 9,7) - (3,65 + 10,4) б) 30 - ( 25,48 - 5,4 + 0,6) + 1,09 в) 17,24 - ( 0,25 + 8,75) - (4,7 + 0,35) г) 20 - 6,78 - ( 10 - 0,023 ) + 0,22
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8,6+(18-9,7)-(3,65+10,4)= 8,6+8,3-14,05= 2,85 2) 30-(25,48-5.4+0.6)+1.09= 30-20.68+1,09=10,41 3)17,24-(0,25+8,75)-(4,7+0,35)=17,24-9-5,05=3,19 4) 20-6,78-(10-0,023)+0,22=20-6,78-9,977+0,22=3,463
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