1. Два лыжника вышли одновременно навстречу друг другу из двух разных пунктов, рас??тояние между которыми 66 км. Скорость первого 12 км/ч. С какой скоростью ехал второй лыжник, если они встретились через 3 ч?

Математика

1. Два лыжника вышли одновременно навстречу друг другу из двух разных пунктов, рас??тояние между которыми 66 км. Скорость первого 12 км/ч. С какой скоростью ехал второй лыжник, если они встретились через 3 ч?

Автор: Гость