1. Два лыжника вышли одновременно навстречу друг другу из двух разных пунктов, рас??тояние между которыми 66 км. Скорость первого 12 км/ч. С какой скоростью ехал второй лыжник, если они встретились через 3 ч?
Математика
1. Два лыжника вышли одновременно навстречу друг другу из двух разных пунктов, рас??тояние между которыми 66 км. Скорость первого 12 км/ч. С какой скоростью ехал второй лыжник, если они встретились через 3 ч?
Ответ(ы):
Гость:
S=(V1+V2)×t, где S это расстояние ,V1 скорость одного лыжника, V2 скорость другого лыжника, а t это время в пути. Чтобы найти V2 нужно S÷t-V1 Получаем такое выражение 66÷3-12=22-12=10 км /ч скорость второго лыжника
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