Творче завдання.Запешить 3-4 присливья с присливникамы выйщого и найвыщого степен??в поривняня.на одну из тем записаных вами пидгутуйте усну росповидь. Зразок.Краще гирька правда ниж солодка брехня.

Гость: Гость:

Гірко Парасці на чужій ласці. Чужа хата гірше ката. Там добре, де нас нема. Краще свої лати, ніж чужі шати. В гостях добре, а дома - найкраще. В гостях добре, говорить народне прислів’я, а вдома краще. Тому що рідний будинок — це такий затишок і спокій, якого ти не знайдеш ніде в світі.Краще всього будинку, де і стіни допомагають. Це стіл, поставлений там, де, як ти вважаєш, йому найкраще і зручне місце для роботи або для зустрічі старих друзів. Улюблений самий м’який в світі і зручний диван, який бачив і як ти радієш, і як смуток і печаль.Це фотографії близьких тобі людей, дивлячись на які, ти згадуєш минуле і посміхаєшся безтурботному дитинству або бурхливої ​​юності своїх батьків. Це твоя кімната, в якій книги і зроблені тобою дрібниці лежать на своїх місцях і шепочуть: все добре, ми тебе любимо і завжди допоможемо. Це самі м’які в світі ліжко і подушка, на якій сняться дивні, казкові сни.