1.Установите соответствие: 1) CO 1) аммиак 1) песок 2) NH3 2) оксид углерода (II) 2) угарный газ 3) SiO2 3) силикат кальция 3) силикатный кирпич 4) N2O 4) оксид кремния 4) углеводород 5) NН4NO3 5) хлорид аммония 5) «веселя...

Химия

1.Установите соответствие: 1) CO 1) аммиак 1) песок 2) NH3 2) оксид углерода (II) 2) угарный газ 3) SiO2 3) силикат кальция 3) силикатный кирпич 4) N2O 4) оксид кремния 4) углеводород 5) NН4NO3 5) хлорид аммония 5) «веселящий газ» 6) CaSiO3 6) нитрат аммония 6) нашатырь 7) CH4 7) монооксид диазота 7) аммиачная селитра 8) N Н4Сl 8) метан 8) аммониак 2. Укажите элемент, который входит в состав нуклеиновых кислот и особенно необходим при цветении и плодоношении растений.1) железо; 2) калий; 3) азот; 4) фосфор. 3. Цвет индикаторов в гидроксиде аммония становится :Метиловый оранжевый - жёлтый - оранжевый - розовый.Лакмус - фиолетовый - синий - красный.Фенолфталеин - малиновый - жёлтый - бесцветный. 4. Укажите характеристики, которые относятся к красному фосфору:1) аморфное вещество; 2) светится в темноте; 3) неядовит; 4) чесночный запах; 5. Строение атома фосфора:1) 1s2 2s2 2p63 s2 2) 1s2 2s2 2р4 3) 1s2 2s2 2p63s2 3р3 4) 1s2 2s2 2p6. 6. Признак, по которому судят о выделении аммиака:1) цвет; 2) запах; 3) вспыхивание лучинки. 7. В качестве электролита в аккумуляторах используют:1) Н2SiO3 2) НРO3 3) Н2SO4 4) Н2СO3 2) НNO3 8.Дайте характеристику элементу № 7по следующему плану:а) положение в периодической системеб) строение атомав) строение и физические свойства простого вещества – азотаг) химические свойства простого вещества 9. Запишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие превращения:S →H2S→ SO2 → SO3 → H2SO4 → BaSO4Назовите все вещества. Последнюю реакцию разберите с точки зрения ионного обмена 10. Допишите окислительно-восстановительную реакцию, расставьте коэффициенты методом электронного баланса:Cu + HNO3 (конц.)→

Автор: Гость