Двузначное число втрое больше суммы всех своих цифр квадрат этой суммы в 3 раза бо??ьше исходного числа. Найти исходное число.
Алгебра
Двузначное число втрое больше суммы всех своих цифр квадрат этой суммы в 3 раза бо??ьше исходного числа. Найти исходное число.
Ответ(ы):
Гость:
Х- число десятков двузначного числа, у-число единиц 3(х+у)=10х+у (Х+у)^2=3(10х+у) 3х+3у-10х=у -7х=-2у Х=2у/7 (2у/7+7у/7)^2=30*2у/7+3у 81у^2/49=60у/7+21у/7 81у^2/49=81у*7/49 81у^2=81у*7 У^2-7у=0 У1=0 У2=7 Х1=0 Х2=2 Получается либо число 00, либо 27
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