Двузначное число втрое больше суммы всех своих цифр квадрат этой суммы в 3 раза бо??ьше исходного числа. Найти исходное число.

Алгебра

Двузначное число втрое больше суммы всех своих цифр квадрат этой суммы в 3 раза бо??ьше исходного числа. Найти исходное число.

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