Преобразовать выражение в многочлен (x+3)^2+3(x-2)^2
Алгебра
Преобразовать выражение в многочлен (x+3)^2+3(x-2)^2
Ответ(ы):
Гость:
X^2+6x+9+3(x^2-4x+4)=x^2+6x+9+3x^2-12x+12=4x^2-6x+21
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