ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ПРИМЕРОМ!!! МОЖНО БЕЗ РЕШЕНИЯ!!! x^3 - 2x^2 - 36x +72 =0

Алгебра

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ПРИМЕРОМ!!! МОЖНО БЕЗ РЕШЕНИЯ!!! x^3 - 2x^2 - 36x +72 =0

Автор: Гость