ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ПРИМЕРОМ!!! МОЖНО БЕЗ РЕШЕНИЯ!!! x^3 - 2x^2 - 36x +72 =0
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ПРИМЕРОМ!!! МОЖНО БЕЗ РЕШЕНИЯ!!! x^3 - 2x^2 - 36x +72 =0
Ответ(ы):
Гость:
X^2(x-2)-36(x-2)=0 (x-2)(x^2-36)=0 (x-2)(x-6)(x+6)=0 , x1=2, X2=6, x3= -6
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