Какой смысл строки час мужества пробил на наших часах
Литература
Какой смысл строки час мужества пробил на наших часах
Ответ(ы):
Гость:
Пора совершать какие-то мужественные поступки.
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