Самолет летел до посадки 4 часа и пролетел 2520 километров после этого Он пролетел к месту назначения еще 2700 километров за 5 часов Составь по этому условию выражения и поясните их значение

Математика

Самолет летел до посадки 4 часа и пролетел 2520 километров после этого Он пролетел к месту назначения еще 2700 километров за 5 часов Составь по этому условию выражения и поясните их значение

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