Самолет летел до посадки 4 часа и пролетел 2520 километров после этого Он пролетел к месту назначения еще 2700 километров за 5 часов Составь по этому условию выражения и поясните их значение

Математика
Самолет летел до посадки 4 часа и пролетел 2520 километров после этого Он пролетел к месту назначения еще 2700 километров за 5 часов Составь по этому условию выражения и поясните их значение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4 + 5 = 9 часов 2520 + 2700 = 5220 км  5220 : 9 = 580 км/час Ответ: самолёт летел в среднем со скоростью 580 км/час  .
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