Помогите решить задание!!! Одна открытка, 2 одинаковых конверта и 3 одинаковые марки стоят 38 рублей. Три такие открытки, 2 конверта и одна такая же марка стоят 22 рубля. Сколько стоит набор из одной открытки, конверта и марк...

Математика

Помогите решить задание!!! Одна открытка, 2 одинаковых конверта и 3 одинаковые марки стоят 38 рублей. Три такие открытки, 2 конверта и одна такая же марка стоят 22 рубля. Сколько стоит набор из одной открытки, конверта и марки? (Нужно решение)

Автор: Гость