Помогите решить задание!!! Одна открытка, 2 одинаковых конверта и 3 одинаковые марки стоят 38 рублей. Три такие открытки, 2 конверта и одна такая же марка стоят 22 рубля. Сколько стоит набор из одной открытки, конверта и марк...
Математика
Помогите решить задание!!! Одна открытка, 2 одинаковых конверта и 3 одинаковые марки стоят 38 рублей. Три такие открытки, 2 конверта и одна такая же марка стоят 22 рубля. Сколько стоит набор из одной открытки, конверта и марки? (Нужно решение)
Ответ(ы):
Гость:
Открыток 4 конвертов 4 марок 4 4+4+4 = 60 руб. 38 + 22 = 60 руб. 60 : 4 = 15 руб. Ответ: 15 руб. стоит 1 набор.
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