1. Две лампочки рассчитаны на напряжение U=220 В каждая. Мощность одной лампочки Р1 = 75 Вт, а другой - Р2 = 150 Вт. У каждой лампочки сопротивление больше? Во сколько раз? 2. Участок электрической цепи состоит из двух последо...

Физика

1. Две лампочки рассчитаны на напряжение U=220 В каждая. Мощность одной лампочки Р1 = 75 Вт, а другой - Р2 = 150 Вт. У каждой лампочки сопротивление больше? Во сколько раз? 2. Участок электрической цепи состоит из двух последовательно соединенных резистров сопротивление которых R1 = 3 Ом и R2= 6 Ом. Определите показания вольтметов, если амперметр показывает силу тока I = 1,6 A. В каждом из резистров выделится большее кол-во теплоты за один и тот же промежуток времени и во сколько раз?

Автор: Гость