1. Две лампочки рассчитаны на напряжение U=220 В каждая. Мощность одной лампочки Р1 = 75 Вт, а другой - Р2 = 150 Вт. У каждой лампочки сопротивление больше? Во сколько раз? 2. Участок электрической цепи состоит из двух последо...
Физика
1. Две лампочки рассчитаны на напряжение U=220 В каждая. Мощность одной лампочки Р1 = 75 Вт, а другой - Р2 = 150 Вт. У каждой лампочки сопротивление больше? Во сколько раз? 2. Участок электрической цепи состоит из двух последовательно соединенных резистров сопротивление которых R1 = 3 Ом и R2= 6 Ом. Определите показания вольтметов, если амперметр показывает силу тока I = 1,6 A. В каждом из резистров выделится большее кол-во теплоты за один и тот же промежуток времени и во сколько раз?
Ответ(ы):
Гость:
№1 Сопротивление у второй лампы будет больше в два разаR1=75 R2=150 Считай по закону Ома R1=U/I=u/(u/p) R1=P1
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