1).FeCl2+Cl2=FeCl3 2).BaCO3=BaO+CO2 3).Li2O+H3 PO4=Li3 Po4+H2O 4).WO3+H2=W+H2O

Химия
1).FeCl2+Cl2=FeCl3 2).BaCO3=BaO+CO2 3).Li2O+H3 PO4=Li3 Po4+H2O 4).WO3+H2=W+H2O
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1).2FeCl2+Cl2=2FeCl32).BaCO3=BaO+CO2 3).3Li2O+2H3 PO4=2Li3 Po4+3H2O 4).WO3+3H2=W+3H2O
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