1)Гипотенуза прямоугольного треугольника равно 10 см,а сумма катетов- 14см.Найдите площадь треугольника? 2)Три барана и одна корова за день съедают по 11кг. комбикорма,а баран и три коровы-17кг.Сколько килограммов комбикорма с...

Алгебра

1)Гипотенуза прямоугольного треугольника равно 10 см,а сумма катетов- 14см.Найдите площадь треугольника? 2)Три барана и одна корова за день съедают по 11кг. комбикорма,а баран и три коровы-17кг.Сколько килограммов комбикорма съедает один баран и однакорова за день по отдельности?

Автор: Гость