1)Гипотенуза прямоугольного треугольника равно 10 см,а сумма катетов- 14см.Найдите площадь треугольника? 2)Три барана и одна корова за день съедают по 11кг. комбикорма,а баран и три коровы-17кг.Сколько килограммов комбикорма с...
Алгебра
1)Гипотенуза прямоугольного треугольника равно 10 см,а сумма катетов- 14см.Найдите площадь треугольника? 2)Три барана и одна корова за день съедают по 11кг. комбикорма,а баран и три коровы-17кг.Сколько килограммов комбикорма съедает один баран и однакорова за день по отдельности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)У прямоугольного треугольника 1 гипотенуза и 2 катета 1 0 + 14 = 24
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