Понятны ли вам мотивы самоубийства Катерины ?В чем они?

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Пьеса Н. А. Островского «Гроза» до сих пор является предметом дискуссий, разворачивающихся вокруг вопроса о жанре произведения. Дело в том, что авторское определение жанра недостаточно верно. Логичнее было бы отнести «Грозу» к жанру трагедии, ведь самоубийство Катерина в «Грозе» является развязкой произведения. Для трагедии характерен финал, в котором показана гибель одного или нескольких персонажей; к тому же сам конфликт в «Грозе» переходит из бытовой сферы в сферу вечных ценностей.