Спишите,заменяя подчеркнутые слова синонимами с непроизносимыми согласными. Веселый,человек,знаменитый поэт,красивый цветок,огромное здание.
Русский язык
Спишите,заменяя подчеркнутые слова синонимами с непроизносимыми согласными. Веселый,человек,знаменитый поэт,красивый цветок,огромное здание.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Веселый человек -радосТный человек; знаменитый поэт - извесТный поэт; красивый цветок -прелесТный цветок; огромное здание - гиганТское задание.
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