Луч RM является биссектрисой угла TRS a)Найдите угол трм,если трс=174° б)Найдите угол ??рс,если мрс =74°

Математика
Луч RM является биссектрисой угла TRS a)Найдите угол трм,если трс=174° б)Найдите угол ??рс,если мрс =74°
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) По определению биссектрисы ∠ТRМ = 1/2 ∠TRС ∠ТRМ = 174 : 2 = 87° 2) По определению биссектрисы ∠ТRС = 2∠МRС ∠ТRС = 2×74 = 148°
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