Почему враги Ломоносова не смогли его победить
Литература
Почему враги Ломоносова не смогли его победить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что за него стоял народ и враги боялись такого количества крестьян
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