Почему враги Ломоносова не смогли его победить

Литература
Почему враги Ломоносова не смогли его победить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что за него стоял народ и враги боялись такого количества крестьян
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