Семиклассник коля вначале прошел пешком 1 км за время 15 минут. Далее он 20 минут еха?? на автобусе. Скорость автобуса в 15 раз больше скорости коли. За какое время Коля преодолеет это же расстояние,если он будет ехать на велос...

Алгебра

Семиклассник коля вначале прошел пешком 1 км за время 15 минут. Далее он 20 минут еха?? на автобусе. Скорость автобуса в 15 раз больше скорости коли. За какое время Коля преодолеет это же расстояние,если он будет ехать на велосипеде со скоростью 7 км/ч Помогите . СРОЧНО НУЖНО

Автор: Гость