Семиклассник коля вначале прошел пешком 1 км за время 15 минут. Далее он 20 минут еха?? на автобусе. Скорость автобуса в 15 раз больше скорости коли. За какое время Коля преодолеет это же расстояние,если он будет ехать на велос...
Алгебра
Семиклассник коля вначале прошел пешком 1 км за время 15 минут. Далее он 20 минут еха?? на автобусе. Скорость автобуса в 15 раз больше скорости коли. За какое время Коля преодолеет это же расстояние,если он будет ехать на велосипеде со скоростью 7 км/ч Помогите . СРОЧНО НУЖНО
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