В каком случае лицо может быть привлечено к юридической ответственности?
Право
В каком случае лицо может быть привлечено к юридической ответственности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За кражу, за убийство
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