Упростить выражение и найти его значение если можно решение и ответ 2(0,3b+5)+1,4b при b=4
Математика
Упростить выражение и найти его значение если можно решение и ответ 2(0,3b+5)+1,4b при b=4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3(0,3•4+5)+1,4•4 3(1,2+5)+5,6 3•6,2+5,2 18,6+5,6 24,2
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