С наибольшей скоростью с водой реагирует: железо золото медь натрий

Химия
С наибольшей скоростью с водой реагирует: железо золото медь натрий
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Гость:
С наибольшей скоростью с водой реагирует:  натрий
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