СРОЧНО помогите с олимпиадай )

Гость: Гость:

Вань , я как твой одноклассник заметил что ты не особо любишь читать , поэтому я решил рассказать о нескольких книг которые я читал на каникулах.И первая книга которую я прочитал это Голодные игры написала Сьюзан Колинз . В этой книге рассказывается как на руинах Америке был построен Капитолий и держал людей в рабстве и брал их на жатву, в этой книге главная героиня Китнисс которая заступилась за свою сестру когда была Жатва чтобы её не забрали на Голодные игры , ты спросишь что это за "Голодные иры "? ,а я скажу возьми книгу и прочитай, и так как это фантастика я решил тебе рассказать об одной литературной книге это " Парфьюмер история одного убийцы" -эта книга рассказывает какая Франция ьбыла в 17 столетии какие там были запахи и кто боролся за прекрасно пахнущую страну . надеюсь помог ?