С неподвижной лодки м 60 кг на берег прыгнул мальчик м 40 со скоростью 3м|с, направленной горизонтально. Какую скорость относительно берега приобрела лодка?

Математика

С неподвижной лодки м 60 кг на берег прыгнул мальчик м 40 со скоростью 3м|с, направленной горизонтально. Какую скорость относительно берега приобрела лодка?

Автор: Гость