С неподвижной лодки м 60 кг на берег прыгнул мальчик м 40 со скоростью 3м|с, направленной горизонтально. Какую скорость относительно берега приобрела лодка?

Математика
С неподвижной лодки м 60 кг на берег прыгнул мальчик м 40 со скоростью 3м|с, направленной горизонтально. Какую скорость относительно берега приобрела лодка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По закону сохранения импульса  сумма импульсов до взаимодействия = сумме импульсов после взаимодействия m1=40 кг v1=-3м/c (относительно берега скорость мальчика отрицательная) m2=60 кг ----------------- v2-? m1v1+m2v2=0 m2v2=-m1v1 v2=-m1v1/m2=40*3/60=2 м/с
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