1 из новых домов 35 квартир во втором на 20 квартир меньше а в третьем столько скольк?? в 1 и 2 месяца Поставь вопрос и реши задачу

Математика

1 из новых домов 35 квартир во втором на 20 квартир меньше а в третьем столько скольк?? в 1 и 2 месяца Поставь вопрос и реши задачу

Автор: Гость