1 из новых домов 35 квартир во втором на 20 квартир меньше а в третьем столько скольк?? в 1 и 2 месяца Поставь вопрос и реши задачу
Математика
1 из новых домов 35 квартир во втором на 20 квартир меньше а в третьем столько скольк?? в 1 и 2 месяца Поставь вопрос и реши задачу
Ответ(ы):
Гость:
1 дом-35 квартир2 дом 35-20=15 квартир35+15=50 квартир( в1 и 2 вместе)3дом=50квартирВопрос: сколько всего квартир в 3-х домах?35+15+50=100 квартир
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