Из города в противоположном направлении одновременно выехали велосипедист и мот??циклист, скорость велосипедиста 9 км.ч. , скорость мотоциклиста 27 км.ч. каким будет расстояние между ними через 3 часа
Математика
Из города в противоположном направлении одновременно выехали велосипедист и мот??циклист, скорость велосипедиста 9 км.ч. , скорость мотоциклиста 27 км.ч. каким будет расстояние между ними через 3 часа
Ответ(ы):
Гость:
1)27+9=35(км/ч)-скорость отдаления 2)35*3=105(км) Ответ: 105км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Бывает ли треугольник, который можно разрезать на два равнобедренных треугольника, причём более чем одним способом (получаются разные наборы частей...
Математика
Русский язык
Рассмотрите рисунки.Напишите по ним рассказ на тему "Как я однажды помагал маме".У??тите что рассказ должен вестись от 1 лица.
Математика
Какую фигуру в древности считали самой совершенной, так как это единственная кривая, которая может скользить сама по себе вращаясь вокруг центра?