Из города в противоположном направлении одновременно выехали велосипедист и мот??циклист, скорость велосипедиста 9 км.ч. , скорость мотоциклиста 27 км.ч. каким будет расстояние между ними через 3 часа

Математика

Из города в противоположном направлении одновременно выехали велосипедист и мот??циклист, скорость велосипедиста 9 км.ч. , скорость мотоциклиста 27 км.ч. каким будет расстояние между ними через 3 часа

Автор: Гость