48•135:400-62 плииз помогите
Математика
48•135:400-62 плииз помогите
Ответ(ы):
Гость:
48*135:400-62= 1)48*135=6480 2)6480:400=16,2 3)16,2-62=-45.8
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