1.как направлено ускорение тела при его движении по окружности. в любой точке трае??тории с постоянной по мудулю скоростью? как оно называется? 2. По какой формуле можно рассчитать вектора центростремительного ускорения? 3. Как...

Физика

1.как направлено ускорение тела при его движении по окружности. в любой точке трае??тории с постоянной по мудулю скоростью? как оно называется? 2. По какой формуле можно рассчитать вектора центростремительного ускорения? 3. Как направлена сила, под действием которой тело движется по окружности с постоянной по модулю скоростью?

Автор: Гость