1.как направлено ускорение тела при его движении по окружности. в любой точке трае??тории с постоянной по мудулю скоростью? как оно называется? 2. По какой формуле можно рассчитать вектора центростремительного ускорения? 3. Как...
Физика
1.как направлено ускорение тела при его движении по окружности. в любой точке трае??тории с постоянной по мудулю скоростью? как оно называется? 2. По какой формуле можно рассчитать вектора центростремительного ускорения? 3. Как направлена сила, под действием которой тело движется по окружности с постоянной по модулю скоростью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Оно направлено к центру окружности и называется центростремительным ускорением 2. a=V^2/r, где a- центростремительное ускорение, V^2- скорость тела в квадрате, r- радиус окружности 3. Она направлена к центру окружности
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