1. Как ты понимаешь пословицу " Где родился -там и пригодился "? 2. В каком субъекте Российской федерации живёшь ? Какие народы проживают в твоей местности? Что тебе известно об их обычаях и традициях ? 3. Подбери синонимы к ...

Обществознание

1. Как ты понимаешь пословицу " Где родился -там и пригодился "? 2. В каком субъекте Российской федерации живёшь ? Какие народы проживают в твоей местности? Что тебе известно об их обычаях и традициях ? 3. Подбери синонимы к слову "родина" . Что такое " отечество" и " родина ". Какой смысл ты вкладываешь в слова " любить Родину" ?

Автор: Гость