1. Как ты понимаешь пословицу " Где родился -там и пригодился "? 2. В каком субъекте Российской федерации живёшь ? Какие народы проживают в твоей местности? Что тебе известно об их обычаях и традициях ? 3. Подбери синонимы к ...

Обществознание
1. Как ты понимаешь пословицу " Где родился -там и пригодился "? 2. В каком субъекте Российской федерации живёшь ? Какие народы проживают в твоей местности? Что тебе известно об их обычаях и традициях ? 3. Подбери синонимы к слову "родина" . Что такое " отечество" и " родина ". Какой смысл ты вкладываешь в слова " любить Родину" ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1- где родился,там и будешь защищать родину, 2- янао, ханты, ненцы, коми, коми-зыряне, русские. ханти и ненцы справляют праздники- вороний день, олений день, живут в чуме, и не моются. 3- отечество, отчизна, родная сторона (сторонка), родной край, родное пепелище, колыбель.  отечество-  Страна, где родился данный человек и к гражданам к-рой он принадлежит. родина- родной край или страна где ты родился. значит защищать родину.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Упростите выражение 3aa8bb3a3
Ответить
Математика
Тигры могут развивать скорость в 69 км ч . Какое расстояние пройдёт тигр за 1/2 часа?
Ответить
Литература
Кто богаче - монарх или монах?
Ответить
Математика
ИЗ ДВУХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОТОРЫМИ 280 КМ ПО ОДНОМУ МАРШРУТУ ОДН??ВРЕМЕННО ОТПРАВИЛИСЬ НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ АВТОБУС И ЛЕГКОВАЯ МА...
Ответить
География
Что является одновременно и материком и частьюсвета
Ответить