1. Как ты понимаешь пословицу " Где родился -там и пригодился "? 2. В каком субъекте Российской федерации живёшь ? Какие народы проживают в твоей местности? Что тебе известно об их обычаях и традициях ? 3. Подбери синонимы к ...
Обществознание
1. Как ты понимаешь пословицу " Где родился -там и пригодился "? 2. В каком субъекте Российской федерации живёшь ? Какие народы проживают в твоей местности? Что тебе известно об их обычаях и традициях ? 3. Подбери синонимы к слову "родина" . Что такое " отечество" и " родина ". Какой смысл ты вкладываешь в слова " любить Родину" ?
Ответ(ы):
Гость:
1- где родился,там и будешь защищать родину, 2- янао, ханты, ненцы, коми, коми-зыряне, русские. ханти и ненцы справляют праздники- вороний день, олений день, живут в чуме, и не моются. 3- отечество, отчизна, родная сторона (сторонка), родной край, родное пепелище, колыбель. отечество- Страна, где родился данный человек и к гражданам к-рой он принадлежит. родина- родной край или страна где ты родился. значит защищать родину.
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