Что является одновременно и материком и частьюсвета
География
Что является одновременно и материком и частьюсвета
Ответ(ы):
Гость:
Евразия - это материк и часть света
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