Помогите пожалуйста с французским!!!

Французский язык
Помогите пожалуйста с французским!!!
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Автор: Гость
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