Сравните дроби и результат сравнения запишите их с помощью знаков gt; lt; 1/5. И 4/5

Математика
Сравните дроби и результат сравнения запишите их с помощью знаков gt; lt; 1/5. И 4/5
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дроби с одинаковым знаменателем сравниваются по числителю. 1/5 < 4/5
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