Решите пожалуйста задачу: у Рона было 7 картофелин, у Гарри 5, а у Гермионы вообще не было. Они сварили картошку и разделили её поровну на троих. Благодарная Гермиона дала мальчикам 12 конфет. Вопрос: Как они должны разделить...
Математика
Решите пожалуйста задачу: у Рона было 7 картофелин, у Гарри 5, а у Гермионы вообще не было. Они сварили картошку и разделили её поровну на троих. Благодарная Гермиона дала мальчикам 12 конфет. Вопрос: Как они должны разделить их по справедливости?
Ответ(ы):
Гость:
Рону семь и гари пять конфет
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