Решите пожалуйста задачу: у Рона было 7 картофелин, у Гарри 5, а у Гермионы вообще не было. Они сварили картошку и разделили её поровну на троих. Благодарная Гермиона дала мальчикам 12 конфет. Вопрос: Как они должны разделить...

Математика

Решите пожалуйста задачу: у Рона было 7 картофелин, у Гарри 5, а у Гермионы вообще не было. Они сварили картошку и разделили её поровну на троих. Благодарная Гермиона дала мальчикам 12 конфет. Вопрос: Как они должны разделить их по справедливости?

Автор: Гость