Положительное и отрицательное влияние воздуха на человека
Биология
Положительное и отрицательное влияние воздуха на человека
Ответ(ы):
Гость:
Положительные: 1.Человек им дышит 2.газообмен Отрицательные: 1.Грязный воздух то у человека происходит отравление до летального исхода
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