Тигры могут развивать скорость в 69 км ч . Какое расстояние пройдёт тигр за 1/2 часа?

Математика

Тигры могут развивать скорость в 69 км ч . Какое расстояние пройдёт тигр за 1/2 часа?

Автор: Гость