Тигры могут развивать скорость в 69 км ч . Какое расстояние пройдёт тигр за 1/2 часа?
Математика
Тигры могут развивать скорость в 69 км ч . Какое расстояние пройдёт тигр за 1/2 часа?
Ответ(ы):
Гость:
Он пройдёт 69:2=34,5км это уж точное решение
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