1. Какая часть земель самого верного союзника Наполеона становилась частью Российской империи по условиям Венского конгресса? 2. Кто спровоцировал Франко-прусскую войну? 3. Почему вокруг строительства Панамского канала разр...

История

1. Какая часть земель самого верного союзника Наполеона становилась частью Российской империи по условиям Венского конгресса? 2. Кто спровоцировал Франко-прусскую войну? 3. Почему вокруг строительства Панамского канала разразился скандал? 4. "Великие вопросы времени решаются не речами и революциями вещества.., а железом и кровью!". Кто автор этого высказывания и какое прозвище он получил? 5. В каком году, в какой стране была провозглашена Германская империя? 6. Какие государства являлись основными соперниками в деле объединения Германии?

Автор: Гость