1. Какая часть земель самого верного союзника Наполеона становилась частью Российской империи по условиям Венского конгресса? 2. Кто спровоцировал Франко-прусскую войну? 3. Почему вокруг строительства Панамского канала разр...

История
1. Какая часть земель самого верного союзника Наполеона становилась частью Российской империи по условиям Венского конгресса? 2. Кто спровоцировал Франко-прусскую войну? 3. Почему вокруг строительства Панамского канала разразился скандал? 4. "Великие вопросы времени решаются не речами и революциями вещества.., а железом и кровью!". Кто автор этого высказывания и какое прозвище он получил? 5. В каком году, в какой стране была провозглашена Германская империя? 6. Какие государства являлись основными соперниками в деле объединения Германии?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.  Царство Польское.  2.  Отто фон Бисмарк. 4.  Отто фон Бисмарк, железный канцлер.  5. В Германии,  1871 год.
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