помогите 5у-(у+4) пожалуста
Алгебра
помогите 5у-(у+4) пожалуста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). 5y - (y + 4) = 5y - y - 4 = 4y - 4 = 4(y - 1) 2). -12x + xy - 2(x + 3yx) = -12x + xy - 2x - 3xy = -14x - 2xy = -2x(7 + y)
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