Визначити валентність атомів хімічних елементів за формулами сполук: PH3, Au2O3, SIN4, Ag2O
Химия
Визначити валентність атомів хімічних елементів за формулами сполук: PH3, Au2O3, SIN4, Ag2O
Ответ(ы) на вопрос:
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P(-3)H(+) Au(+3)O(-2) Si(-4)H(+) Ag(+)O(-2)
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