1) Какие 2 завета оставил старик своим сыновьям вместо наследства? 2) Как вы думаете,можно ли сохранить своё имя на земле и после смерти? 3) Как вы понимаете смысл завета старика "Живите достойно"? 4) Подумайте и скажите,какой ...
Литература
1) Какие 2 завета оставил старик своим сыновьям вместо наследства? 2) Как вы думаете,можно ли сохранить своё имя на земле и после смерти? 3) Как вы понимаете смысл завета старика "Живите достойно"? 4) Подумайте и скажите,какой след оставили Валит и Хамит на земле? -это из рассказа Мост Хамита.
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Гость:
низнайу атвьета на этат вапроз
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