1) Какие 2 завета оставил старик своим сыновьям вместо наследства? 2) Как вы думаете,можно ли сохранить своё имя на земле и после смерти? 3) Как вы понимаете смысл завета старика "Живите достойно"? 4) Подумайте и скажите,какой ...

Литература
1) Какие 2 завета оставил старик своим сыновьям вместо наследства? 2) Как вы думаете,можно ли сохранить своё имя на земле и после смерти? 3) Как вы понимаете смысл завета старика "Живите достойно"? 4) Подумайте и скажите,какой след оставили Валит и Хамит на земле? -это из рассказа Мост Хамита.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
низнайу атвьета на этат вапроз

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1 дециметр квадратный минус 5 сантиметров квадратных
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста пожалуйста
Ответить
Русский язык
Списать подчеркнуть прилагательные волнистой линией.подчеркнуть орфограммы. ДРУЖНАЯ ВЕСНА. Пришла дружная весна.Светит тёплое солнышко. Пушистый сн...
Ответить
Обществознание
Плизззззз Что такое неприятность...СКАЖИТЕЕЕЕ СКАЖитеееееееееее! Срочно
Ответить
Химия
Помогите плиииииз срочно
Ответить