1) Какие 2 завета оставил старик своим сыновьям вместо наследства? 2) Как вы думаете,можно ли сохранить своё имя на земле и после смерти? 3) Как вы понимаете смысл завета старика "Живите достойно"? 4) Подумайте и скажите,какой ...

Литература

1) Какие 2 завета оставил старик своим сыновьям вместо наследства? 2) Как вы думаете,можно ли сохранить своё имя на земле и после смерти? 3) Как вы понимаете смысл завета старика "Живите достойно"? 4) Подумайте и скажите,какой след оставили Валит и Хамит на земле? -это из рассказа Мост Хамита.

Автор: Гость