Списать подчеркнуть прилагательные волнистой линией.подчеркнуть орфограммы. ДРУЖНАЯ ВЕСНА. Пришла дружная весна.Светит тёплое солнышко. Пушистый снег остался только в тени леса. На лесных озёрах треснул лёд. Мутная вода затопил...

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Списать подчеркнуть прилагательные волнистой линией.подчеркнуть орфограммы. ДРУЖНАЯ ВЕСНА. Пришла дружная весна.Светит тёплое солнышко. Пушистый снег остался только в тени леса. На лесных озёрах треснул лёд. Мутная вода затопила низины. Журчат весёлые ручьи. На берёзах надулись маленькие почки. Они пахнут душистой смолой. Скачут ловкие воробьи.

Автор: Гость