Списать подчеркнуть прилагательные волнистой линией.подчеркнуть орфограммы. ДРУЖНАЯ ВЕСНА. Пришла дружная весна.Светит тёплое солнышко. Пушистый снег остался только в тени леса. На лесных озёрах треснул лёд. Мутная вода затопил...
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Списать подчеркнуть прилагательные волнистой линией.подчеркнуть орфограммы. ДРУЖНАЯ ВЕСНА. Пришла дружная весна.Светит тёплое солнышко. Пушистый снег остался только в тени леса. На лесных озёрах треснул лёд. Мутная вода затопила низины. Журчат весёлые ручьи. На берёзах надулись маленькие почки. Они пахнут душистой смолой. Скачут ловкие воробьи.
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Прилагательные: 1) дружная 2) тёплое 3) пушистый 4) лесных 5) мутная 6)весёлые 7)маленькие 8) душистой 9)ловкие
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