1 ) Какие два вида процессов литосферы постоянно происходят? 2) В чем отличие мине??алов от горных пород? 3) Что образуется в зонах сдвижения литосферных плит? 4) Что такое карст? 5) Как называется место, где начинается ре...

География

1 ) Какие два вида процессов литосферы постоянно происходят? 2) В чем отличие мине??алов от горных пород? 3) Что образуется в зонах сдвижения литосферных плит? 4) Что такое карст? 5) Как называется место, где начинается река? 6 класс

Автор: Гость