1 ) Какие два вида процессов литосферы постоянно происходят? 2) В чем отличие мине??алов от горных пород? 3) Что образуется в зонах сдвижения литосферных плит? 4) Что такое карст? 5) Как называется место, где начинается ре...
География
1 ) Какие два вида процессов литосферы постоянно происходят? 2) В чем отличие мине??алов от горных пород? 3) Что образуется в зонах сдвижения литосферных плит? 4) Что такое карст? 5) Как называется место, где начинается река? 6 класс
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1.Внутренние и внешние процессы 5.Исток
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